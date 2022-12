Chi è Pina Picierno: origini, biografia, carriera, incarichi nel PD

Pina Picierno è una europarlamentare del Partito Democratico, vicepresidente del Parlamento UE. È spesso ospite di trasmissioni televisive, in particolare talk show.

Chi è Pina Picierno

Pina Picierno, europarlamentare del Pd, è nata a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, il 10 maggio 1981. Dopo diversi anni a Teano, dove è rimasta fino agli anni dell’università, si è poi trasferita a Salerno, dove ha ottenuto anche la laurea in Scienze della Comunicazione. I suoi esordi nella politica risalgono al 2003, quando dopo anni trascorsi tra politica studentesca è stata eletta Presidente Nazionale dei Giovani della Margherita.

L’elezione in parlamento

Pina Picierno, nel maggio 2008, è stata eletta per la prima volta alla Camera dei Deputati come capolista in Campania 2 per il Partito Democratico. In Parlamento ho fatto parte della VII Commissione della Camera (Cultura e Istruzione) per poi, nel luglio 2010, entrare a far parte della II Commissione della Camera (Giustizia). Nel maggio 2014, inserita nelle liste del parlamento Ue per il Pd, è stata eletta deputata al Parlamento Europeo per la circoscrizione Sud Italia.

Alle elezioni europee del 2019 si ricandida tra le liste del PD venendo di nuovo eletta ed attualmente è vicepresidente del Parlamento Europeo.