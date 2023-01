Madonna e il The Celebration Tour per i 40 anni di carriera: tappa anche a Milano

Pronta a festeggiare i 40 anni di carriera, Madonna ha scelto le date per il The Celebration Tour, rendendo pubbliche le date e i luoghi nei quali si fermerà. Una notizia rilevante, soprattutto perché spunta anche una tappa italiana.

Si tratta di Milano, che accoglierà l’artista americana il 23 Novembre presso il Mediolanum Forum. Il grande viaggio per ripercorrere tutti i suoi successi toccherà l’Europa e il Nord America, escludendo però diversi luoghi, come Oceania, Asia e Sud America (altrettanto importanti).

The Celebration Tour: Madonna annuncia le date

Terminata l’attesa, Madonna ha così annunciato le date del suo The Celebration Tour, che avrà inizio il 15 Luglio e si concluderà il 1 Dicembre, partendo da Vancouver e finendo ad Amsterdam. Un viaggio lunghissimo e ricco di emozioni, quello che si appresta a fare la famosissima artista statunitense.

Ecco, di seguito, date e luoghi per il Nord America:

15 Luglio – Vancouver, BC – Rogers Arena

18 Luglio – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

22 Luglio – Phoenix, AZ – Footprint Center

25 Luglio – Denver, CO – Ball Arena

27 Luglio – Tulsa, OK – BOK Center

30 Luglio – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

02 Agosto – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

05 Agosto – Detroit, MI – Little Caesars Arena

07 Agosto – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

09 Agosto – Chicago, IL – United Center

13 Agosto – Toronto, ON – Scotiabank Arena

19 Agosto – Montreal, QC – Centre Bell

23 Agosto – New York, NY – Madison Square Garden

24 Agosto – New York, NY – Madison Square Garden

30 Agosto – Boston, MA – TD Garden

02 Settembre – Washington, DC – Capital One Arena

05 Settembre – Atlanta, GA – State Farm Arena

07 Settembre – Tampa, FL – Amalie Arena

09 Settembre – Miami, FL – Miami-Dade Arena

13 Settembre – Houston, TX – Toyota Center

18 Settembre – Dallas, TX – American Airlines Center

21 Settembre – Austin, TX – Moody Center ATX

27 Settembre – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

04 Ottobre – San Francisco, CA – Chase Center

07 Ottobre – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

Il tour europeo

Per quanto riguarda il tour europeo, compare una sola data italiana.

Ecco, però, tutte date:

14 ottobre – Londra, UK – The O2

21 Ottobre – Anversa, BE – Sportpaleis

25 Ottobre – Copenhagen, DK – Royal Arena

28 Ottobre – Stoccolma, SE – Tele2

01 Novembre – Barcellona, ES – Palau Sant Jordi

06 Novembre – Lisbona, PT – Altice Arena

12 Novembre – Parigi, FR – Accor Arena

13 Novembre – Parigi, FR – Accor Arena

15 Novembre – Colonia, DE – Lanxess Arena

23 Novembre – Milano, IT – Mediolanum Forum

28 Novembre – Berlin, DE – Mercedes-Benz Arena

1 Dicembre – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

Nonostante manchi molto tempo, da Mercoledì 18 Gennaio è possibile già disponibile la prevendita dei biglietti sul sito madonna.com.

