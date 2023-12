Invincible, quando escono i prossimi episodi della seconda stagione?

Invincible 2, quando escono i prossimi episodi della seconda stagione? Ci sarà da attendere per i fan della serie animata targata Prime Video ispirata al fumetto di Robert Kirkman. Quando arriva la prossima tranche di puntate?

Invincible, seconda stagione: quando escono i prossimi episodi?

Dopo due anni di attesa Invincible è tornato su Prime Video con la sua seconda stagione. Ispirata all’omonimo fumetto creato dall’autore di The Walking Dead, Robert Kirkman, questa serie supereroistica ha conquistato il pubblico con i suoi toni cupi e realistici nel 2021. La serie racconta la storia del giovane Mark Grayson, dalla scoperta dei suoi superpoteri al suo primo approccio con la cruda realtà che si nasconde dietro le imprese eroiche che tanto brama. Nella prima parte di Invincible 2, Mark Grayson è ancora alle prese con i traumi legati alla dolorosa verità su suo padre, Omni-Man, e con le sanguinose conseguenze del finale della prima stagione.

Le prime quattro puntate della seconda stagione sono arrivate su Prime Video a cadenza settimanale tra novembre e dicembre. Per i prossimi episodi, tuttavia, ci sarà ancora da attendere un bel po’. Quando escono le prossime puntate? A causa di una serie di inconvenienti legati alla produzione, alle conseguenze della pandemia Covid e ad alcune problematiche legate all’animazione, la serie sarà divisa in due parti. “Questo è uno show estremamente complicato” –ha spiegato Robert Kirkman in un’intervista concessa a Collider– “È una serie animata di un’ora. Ci sono così tanti personaggi e scene. Abbiamo dovuto davvero capire come gestire questa produzione”. I prossimi episodi saranno distribuiti solo nei primi mesi del 2024.

L’intervista a Kirkman: “Con le feste molti show si perdono nella confusione”

Nel corso dell’intervista, Robert Kirkman afferma scherzosamente di aver voluto dare un po’ di respiro al suo pubblico in questo periodo di festa: “Con tutto quello che succede in quel periodo dell’anno, come il Ringraziamento, il Natale, il Capodanno, e un sacco di tempo per le famiglie, penso che molti show si perdano nella confusione. Quindi penso che sia un bene prendersi una pausa e, dal punto di vista narrativo, renderebbe le cose un po’ più difficili. La gente saprà di cosa sto parlando quando la stagione verrà lanciata”.