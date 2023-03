Investito da un treno, uomo di 44 anni muore

Una giornata molto impegnativa per diverse città italiane, come ad esempio Montecatini Terme. Si registra infatti la morte di un uomo di 44 anni, investito da un treno, dopo essere passato sotto ad un passaggio a livello.

Si ipotizza che si tratti di suicidio, vista la dinamica.

Investito dal treno, uomo perde la vita

Una vicenda spiacevole ma non isolata, visto che qualche giorno fa è avvenuto un caso simile, con una 76enne come vittima. Questa volta si tratta di un uomo di 44 anni che ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno in via Tripoli all’altezza del passaggio a livello, nella città di Montecatini Terme, intorno alle ore 8:30 di questa mattina (Giovedì 30 Marzo).

Una volta rinvenuto il cadavere, le autorità hanno dovuto diffondere la notizia e trovare una soluzione alternativa alla circolazione dei treni. Quest’ultima è stata così limitata, inizialmente con l’interruzione della linea Firenze-Viareggio tra Montecatini e Borgo a Buggiano, causando enormi disagi per i viaggiatori, soprattutto pendolari lavoratori. Di seguito si sono adoperati per attivare il servizio sostitutivo tra Pescia e Montecatini, inserendo dei bus per quella tratta. Anche il “normale traffico” stradale ha subito delle conseguenze, con l’aumento del traffico e il rallentamento della viabilità.

Analizzando l’accaduto, si può facilmente ipotizzare che si tratti di un suicidio, visto che l’uomo – secondo le dinamiche – si sia lanciato sui binari dopo aver oltrepassato il passaggio a livello. Qualche giorno prima, il 22 Marzo, c’è stato un caso simile. Un signore di 76 anni è stato travolto nella stazione centrale di Montecatini da un treno che proveniva da Lucca ed era diretto a Firenze.

Le diverse news di cronaca in data odierna aumentano, dopo l’aggressione a Torino e il sequestro del B&B a Monfalcone. La dinamica di quanto successo a Montecatini appare dunque chiara, anche se rimane un fatto sconvolgente.