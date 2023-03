Reggio Calabria, grosso incendio colpisce il porto: vigili del fuoco sul posto

Un Sabato che racconta diversi avvenimenti in giro per l’Italia. Reggio Calabria ad esempio presenta un grosso incendio che ha colpito il porto. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Attualmente non sembrano esserci feriti, anche se le fiamme alte e il fumo destano qualche sospetto.

Un incendio colpisce il porto di Reggio Calabria

Ultimamente gli incendi non sono più così rari, anzi sembrano essere quasi all’ordine del giorno. Colpito dalle fiamme, questa volta, è stato il porto di Reggio Calabria. Molte barche hanno preso fuoco e si è, velocemente, espansa una grossa nube di fumo nero per la città. Proprio questo ha messo in allarme i cittadini ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Accorsi sul posto, precisamente nella zona dei cantieri navali Rosmini, c’è stato bisogno di due autobotti oltre alle numerose squadre pronte all’azione. I pompieri hanno domato le fiamme che avevano colpito le barche e cercato di mettere in sicurezza il luogo. Dopo i prim interventi, non sembrano esserci feriti.

Avvenimento che ha scioccato la città e che lascia diversi dubbi. Poco dopo i vigili del fuoco, sono arrivate anche le forze dell’ordine che hanno analizzato la scena e stanno indagando per capire quali siano le cause che hanno scatenato il forte incendio. Intanto si avvertono delle forti esplosioni, probabilmente frutto delle varie imbarcazioni colpite dalle fiamme. In più la scia di fumo sta riempiendo parte della città, alimentata anche dal vento di maestrale che la spinge con prepotenza.

Occorrerà studiare la zona e analizzare ogni singolo dettaglio, con l’intento di capire cosa sia accaduto e se ci sono più danni di quelli apparentemente visibili. Fino ad ora, togliendo le barche dannegiate, non sembrano esserci ulteriori problemi. Manca però soltanto capire cosa abbia causato l’esplosione.

