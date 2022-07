Ilary Blasi dimagrita per lo stess della crisi? La verità sull’ipotesi che gira sul web

Ilary Blasi dimagrita per lo stress della crisi con Francesco Totti? Sul web l'ipotesi gira, ma qual è la verità?

Molti utenti hanno notato che, a seguito della sua crisi con Francesco Totti, Ilary Blasi è dimagrita rispetto ad alcuni mesi prima. Alcuni insinuano che la showgirl romana abbia perso peso a causa dello stress dato dalla separazione con Francesco Totti, ma in realtà la verità è un’altra.

Ilary Blasi, infatti, non ha mai nascosto di seguire un regime alimentare specifico.

La dieta di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha sempre detto di seguire una dieta bilanciata e un allenamento fisico costante per mantenersi in forma. In diverse interviste, infatti, la conduttrice ha dichiarato che il suo regime alimentare si basa sulla cosiddetta Dieta Sorrentino, che prende il nome dal Dottor Nicola Sorrentino che la segue. Questo percorso di dieta tiene conto di tutti i nutrienti e prevede un regime alimentare variegato.