Ilaria De Rosa, chi è l’hostess arrestata in Arabia Saudita: condanna a sei mesi di carcere

Ilaria De Rosa è una giovane hostess di 23 anni che parla 4 lingue: la ragazza dallo scorso mese di maggio si trova in carcere in Arabia Saudita con l’accusa di spaccio di stupefacenti. In realtà è stata trovata insieme ad alcuni amici durante una festa mentre fumavano dell’hashish.

Ilaria De Rosa, chi è l’hostess arrestata in Arabia Saudita

Ilaria De Rosa è l’hostess italiana arrestata e incarcerata in Arabia Saudita. Originaria di i Resana (Treviso), lavora per la compagnia aerea Avion Express. Lo scorso 5 maggio era stata arrestata durante una festa in una villa con addosso – secondo l’accusa – una modica quantità di hashish. La madre, Marisa Boin, intervistata da La Stampa nel numero del 22 maggio aveva difeso la figlia. “Lei non usa droghe” dice. E aggiunge: “Ho paura per mia figlia arrestata”.

Condanna a sei mesi di carcere

Dopo l’arresto, un tribunale saudita ha confermato oggi in appello la condanna a 6 mesi con l’accusa di detenzione di stupefacenti. La ragazza dovrebbe rimanere in carcere a Jeddah fino a novembre e poi essere espulsa dal Paese. Insieme a lei altri tre amici sono stati condannati a un anno e mezzo di carcere.

LEGGI ANCHE: Roberto Vannacci, chi è il generale dell’Esercito contro i gay: botta e risposta con il ministro Crosetto