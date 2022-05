Il traditore: cast completo del film su Tommaso Buscetta

Il traditore è un film del 2019, diretto da Marco Bellocchio e che ha come protagonista Tommaso Buscetta, nato mafioso e poi diventato collaboratore di giustizia che ha animato gli anni ’80. Il protagonista, in buona sostanza, diventa un “traditore” rispetto alla sua vita precedente. Il film, oltre ad essere stato presentato al festival di Cannes, è stato anche selezionato per rappresentare l’Italia come miglior film straniero agli Oscar 2020, ma non è mai arrivato alla shortlist.

Il traditore: cast completo

Pierfrancesco Favino : Tommaso Buscetta

: Tommaso Buscetta Maria Fernanda Cândido: Maria Cristina de Almeida Guimarães

Fabrizio Ferracane: Pippo Calò

Fausto Russo Alesi: Giovanni Falcone

Luigi Lo Cascio: Salvatore Contorno

Goffredo Maria Bruno: Stefano Bontate

Nicola Calì: Totò Riina

Giovanni Calcagno: Gaetano Badalamenti

Bebo Storti: avv. Franco Coppi

Gabriele Cicirello: Benedetto Buscetta

Paride Cicirello: Antonio Buscetta

Elia Schilton: giornalista

Alessio Praticò: Scarpuzzedda

Pier Giorgio Bellocchio: Cesare

Rosario Palazzolo: Gianni De Gennaro

Antonio Orlando: Michele

Fabrizio Romano: avvocato

Pippo Di Marca: Giulio Andreotti

Marilina Marino: donna di Buscetta

Maria Amato: Melchiorra Buscetta