Gabibbo, chi è il pupazzo di “Striscia la Notizia”: origine, creatore, voce, interpreti

Il Gabibbo è un personaggio televisivo italiano, noto per essere il pupazzo più famoso di Mediaset e della tv italiana, in particolare di “Striscia la Notizia”.

Nel 2023 la storica trasmissione di Antonio Ricci compie 35 anni.

Gabibbo, chi è il pupazzo di “Striscia la Notizia”

Il Gabibbo è un personaggio televisivo, ideato da Antonio Ricci l’1 ottobre 1990, che si vede spesso partecipante ai programmi televisivi del suo creatore in onda su Canale 5. Questi, oltre a Striscia la notizia, sono Veline (programma dismesso da qualche anno) e Paperissima Sprint. In quest’ultima trasmissione il Gabibbo è anche conduttore.

È un pupazzo che raffigura una creatura calva, completamente rossa, con gli occhi bianchi, naso tondo appena visibile e la bocca molto larga (nera all’interno). Solitamente compare in costume, quando non è travestito è caratterizzato da un abbigliamento molto minimale (cosiddetta falsa camicia).

Interpreti

Storicamente il pupazzo ha avuto due interpreti. Il più longevo e importante è stato Gero Caldarelli, che si è prestato a fare le veci del Gabibbo per tantissimi anni: dal 1990 al 2017. Dopo la sua morte, che ha toccato molto anche tutto il mondo televisivo, il testimone è passato a Rocco Gaudimonte, che dal 2017 lo interpreta.

Voce

La voce inconfondibile del Gabibbo è quella di Lorenzo Beccati, nato il 24 febbraio 1955. Attualmente ha 68 anni.

Origine della parola “Gabibbo”

Il nome Gabibbo, che è stato dato al celebre pupazzo, ha una origine collegata alla sfera del divertimento. In origine, infatti, gabibbo era la parola usata dopo la guerra dai genovesi per designare l’immigrato dall’Italia meridionale.La parola non aveva connotazioni sprezzanti, ma è più vicino alla sua radice araba hhabib, “burlone”.

Curiosità

Il pupazzo di Striscia è l’unico ad aver vinto il Telegatto.