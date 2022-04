Chi è Jimmy Sax: biografia, origine, discografia del sassofonista

Chi è Jimmy Sax: è uno dei sassofonista più apprezzati nel panorama musicale internazionale. Con la sua musica ecclettica ha colpito case discografiche e milioni di appassionati.

Chi è Jimmy Sax: biografia

Jimmy Sax è un famosissimo musicista in tutto il mondo. Con la passione per la musica fin da ragazzo ha iniziato a suonare dal vivo in diversi e tantissimi locali, senza mai fermarsi e girando il mondo con la sua musica, esibendosi in alcune delle località più belle del pianeta, da Miami a Dubai, da Parigi a New Delhi, passando per Capri, Cancun, St.

Tropez e Monaco.

Il suo successo arriva grazie alle milioni di visualizzazioni su Youtube: oltre 150 milioni di ascolti che hanno portato le case discografiche ad avvicinarlo e metterlo sotto contratto.

Chi è Jimmy Sax: origine

Jeremy Rolland, in arte Jimmy, è un artista di origini francesi con un passato abbastanza misterioso. Si sa però che ha un figlio, visto che il suo battito cardiaco è stato inciso nel suo primo album.

Discografia del sassofonista

Il suo primo album è stato pubblicato nell’ottobre 2021. Un disco in cui l’artista mostra tutto se stesso, come rivelato in una nota stampa: “Non ho prodotto un album ‘facile’, che possa piacere a tutti o subito, ma ho composto un album di cui sono orgoglioso! Per me è come una scatola magica, apritela e dentro ci troverete brani pop, electro, ci sono canzoni in cui canto io, dove suono la chitarra, il piano e il banjo.

C’è anche mia mamma che fischietta”.

Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo “No man no Cry” ha raggiunto un platino in Francia per il singolo “Ibiza”, realizzato insieme a JUL. Dunque, tra le sue canzoni più famose ci sono senz’altro: No man no cry, Time, Smile, To the stars