I migliori anni 2023, torna il programma con Carlo Conti: anticipazioni e ospiti della prima puntata

I migliori anni 2023: torna dopo sei anni il programma di Rai 1 sempre con la conduzione di Carlo Conti. Si parte da venerdì 28 aprile con la prima di sei puntate in prima serata ed in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

I migliori anni 2023, torna il programma con Carlo Conti: anticipazioni

I migliori anni con la conduzione di Carlo Conti torna con una nuova edizione da venerdì 28 aprile su Rai1 dalle ore 21.25. Saranno 6 puntate, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma con il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy ed andrà in onda in diretta. Sarà ancora, come sempre, un vero e proprio viaggio che attraverserà 40 anni di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni così come nelle precedenti edizioni. “Interagiremo con i telespettatori che in tempo reale ci potranno raccontare un loro ricordo, o mandare una foto. Non c’è più il voto finale, sarà tutto più dinamico, più veloce e soprattutto più divertente”, ha dichiarato Conti.

“Sarà un maggio intenso il mio. I migliori anni sono sei puntate, quattro di venerdì e le ultime due il sabato il 20 e il 27, due speciali sull’estate con gli storici tormentoni. Poi il 10 conduco la premiazione dei David di Donatello con Matilde Gioli e il 30 di maggio sarà la volta della serata per le mense francescane, Con il cuore”, ha aggiunto il conduttore.

Gli ospiti e i protagonsiti della prima puntata

Lo stesso Carlo Conti ha annunciato i protagonisti della prima puntata. “Parliamo di tutto, dagli anni 60 ad oggi. Nella prima puntata ci sono i Pooh. In questi giorni sui social abbiamo indicato dieci loro canzoni tra cui scegliere. Il pubblico le vota prima e loro poi cantano nella puntata quelle scelte. Così sarà ogni volta. Poi ci saranno altri ospiti ovviamente che però magari canteranno due o tre pezzi o uno solo anche”. Poi, ecco i Londonbeat, gruppo internazionale tra i più seguiti degli anni ’80 e ’90, con hit dance come “I’ve Been Thinking About You”; il duo tedesco Modern Talking, che, negli anni ’80, ebbe successo in mezzo mondo con canzoni come “Chery, chery lady”; la francese Caroline Loeb, che nel 1986 diventò popolare a livello internazionale con il singolo “C’est la ouate”; Patrick Hernandez, conosciuto in tutto il mondo per la hit “Born to Be Alive”. E, poi, gli artisti di casa nostra, a cominciare dai cantautori: Alberto Fortis, che ha pubblicato album di grande successo, con canzoni come “Milano e Vincenzo”, “La sedia di lillà” o “Settembre”; Drupi, tra gli artisti italiani dal grande seguito nell’Est Europa, con canzoni come “Sereno è”; “Regalami un sorriso”, “Piccola e fragile”; Paolo Vallesi, con i suoi grandi successi “La forza della vita” e “Le persone inutili”; Marco Ferradini, autore e interprete di “Teorema”, entrata nell’immaginario di più generazioni; Donatella Milani, seconda al Sanremo 1983 con “Volevo dirti”, edizione vinta da un’altra ospite della serata, Tiziana Rivale, con “Sarà quel che sarà”. Tra i cantanti, Viola Valentino, che interpreterà “Comprami”, e Gianmarco Carroccia, allievo di Mogol e interprete del repertorio di Lucio Battisti.

Ci saranno ogni volta due comici – nella prima puntata Sergio Friscia e Antonio Giuliani – “che si alterneranno nel ruolo di commentatori del tempo che cambia. Insomma, in sintesi, sarà più dinamico, meno seduto. Alla fine attraverso le schede e i ricordi si scoprirà che quella memoria che si pensava singola è memoria collettiva”. Mentre Alessandro Siani sarà il protagonista di “My list” svelando e raccontando le canzoni che scandiscono la sua vita.