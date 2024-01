I bambini inglesi si stanno rimpicciolendo: le cause e l’allarme lanciato

I bambini inglesi si stanno rimpicciolendo: l’incredibile notizia arriva direttamente dal Regno Unito con la politica che si sta muovendo per combattere questo dato.

Incredibile il dato che arriva dal Regno Unito: i bambini inglesi si stanno rimpicciolendo. Nel 2010 l’altezza era 110,2 centimetri per i maschi di 5 anni e nel 2022 110,9. Per le femmine si è invece passati da 109,3 a 109,9 centimetri. I laburisti, attraverso il loro leader Keir Starmer, hanno organizzato un tour per promuovere la salute e il benessere dei bambini “perché sono più bassi dei loro coetanei di Haiti, più grassi di quelli francesi e meno felici dei turchi”, ha detto Starmer.

Le cause e l’allarme lanciato

L’allarme e le cause sono state lanciate da Majid Ezzati, professore di salute globale all’Imperial College di Londra: “La crescita dell’altezza dei nostri bimbi si è appiattita e la causa sembra essere la loro malnutrizione, soprattutto nelle famiglie e nelle comunità più povere del Paese. Il cibo nutriente che aumenta lo sviluppo dei bambini senza farli ingrassare, come legumi, pesce, frutta e carne magra, se lo possono permettere oramai sempre meno famiglie britanniche” , le sue parole ai microfoni del Times.

