Greta Thunberg arrestata mentre protestava contro una miniera in Germania: cos’è successo

Greta Thunberg è stata arrestata dalla polizia tedesca mentre protestava contro l’espansione di una miniera di carbone a cielo aperto nel villaggio abbandonato di Lutzerat, nella Germania occidentale. La notizia è stata riportata dalla Cnn citando l’affiliata tedesca N-TV.

Climate activist Greta Thunberg has been detained by German police following a protest over the expansion of a coal minehttps://t.co/vdTOsIgbzS

— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 17, 2023