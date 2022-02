Graziano Galatone: progetti, compagna, vita privata, tv

Graziano Galatone è un attore e cantante pugliese che ha partecipato anche a diverse fiction di successo.

Chi è Graziano Galatone

Graziano Galatone, nato l’8 ottobre 1973, è un attore di successo che è stato impegnato in diverse esperienze musicali e teatrali. Una delle sue apparizioni più famose è quella in Notre Dame de Paris, ma nel 2003 era nel set in Tosca – Amore Disperato di Lucio Dalla. Una collaborazione, quella con Lucio Dalla, che è proseguita anche nel 2006 quando ha realizzato l’arrangiamento di “Disperato Erotico Stomp” per una manifestazione e successivamente scrive il brano “Fiuto“.

Nel 2009 è andato in scena con nel 2009 con l’opera musical in due atti Bernadette, il miracolo di Lourdes.

Il progetto del nuovo trio

Graziano Galatone nel 2021 forma un trio insieme a Vittorio Matteucci e Giò Di Tonno, con i quali va in tour con il concerto Tre Amici per la musica. Nello show, i tre cantanti riuniscono il meglio della musica dei musical e delle colonne sonore di tutti i tempi.

L’esperienza in Rai

Nella stagione 2019-2020 ha condotto I fatti vostri su Rai 2 occupandosi della parte musicale.

Vita privata

Graziano Galatone è molto riservato e attento a non far trapelare la sua vita sui giornali di gossip.

A quanto si apprende, l’attore teatrale è legato all’ex moglie di Carlo Ancelotti ma queste voci non hanno mai trovato una conferma ufficiale.