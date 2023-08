Giornata Nazionale dell’Ucraina, perché si celebra il 24 agosto? In occasione della festività nazionale e della Giornata della Bandiera, a Kiev è stata issata la bandiera più grande del paese, con le firme dei soldati al fronte. Zelensky: “Una festa delle persone libere, per uomini e donne ucraine”.

Giornata Nazionale dell’Ucraina, perché si celebra oggi 24 agosto?

Oggi, 24 agosto, si celebra la Giornata Nazionale dell’Ucraina. Come mai si festeggia proprio in questa data? In questo giorno di agosto cade l’anniversario dell’indipendenza del paese dal gioco dell’URSS. Nel 2023 sono passati ben 32 anni dalla firma della dichiarazione d’indipendenza scritta da Levko Lukyanenko nel 1991. Questa giornata è la principale festa nazionale dell’Ucraina, celebrata dal 2004 insieme alla Giornata della Bandiera Ucraina, che cade invece il 23 agosto. Di norma i festeggiamenti patriottici partono proprio il 23 agosto e includono una parata militare nella capitale Kiev.

I festeggiamenti a Kiev, Zelensky: “Una festa per le persone libere”

Quest’anno i festeggiamenti per l’indipendenza hanno portato ad un evento particolare, come tributo agli sforzi dell’esercito ucraino contro l’invasione della Russia. In occasione della Giornata della Bandiera, a Kiev è stata infatti issata la bandiera più grande di tutto il paese, piena di firme dei soldati al fronte. Presente per la cerimonia e per i festeggiamenti del giorno successivo anche il Presidente Volodymyr Zelensky.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

In occasione del Giorno dell’Indipendenza, il leader ucraino si è inoltre rivolto al suo popolo su Telegram: “Oggi celebriamo il 32/o anniversario della nostra indipendenza. L’indipendenza dell’Ucraina. Una festa delle persone libere. Una festa delle persone forti. Una festa delle persone con dignità. Una festa tra pari. Uomini e donne ucraini. Tutti. In tutto il nostro Paese. Questo è un valore per ognuno di noi. Ed è per questo che stiamo lottando. E tutti sono importanti in questa lotta. Perché questa è una lotta per qualcosa che è importante per tutti. Un’Ucraina indipendente. Felice giorno dell’indipendenza, Ucraina! Gloria all’Ucraina!”.