Giornata mondiale del lavoro dignitoso il 7 ottobre: cos’è e perché si celebra

Giornata mondiale del lavoro dignitoso: il 7 ottobre le organizzazioni sindacali, in particolare, vogliono ricordare l’importanza di questo tema nella vita dell’uomo e del poco rispetto che c’è oggi in determinati settori.

Giornata mondiale del lavoro dignitoso il 7 ottobre: cos’è

Il 7 ottobre viene celebrata la Giornata Mondiale del lavoro dignitoso introdotta dall’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) ossia l’agenzia delle Nazioni Unite specializzata in giustizia sociale e diritti umani. “Basta con il falso lavoro autonomo, serve riconoscere un rapporto di lavoro subordinato“, affermano in una nota Cgil, Cisl e Uil. “Inoltre – proseguono – le società delle piattaforme sono a tutti gli effetti imprese e di conseguenza devono rispettare le normative nazionali sul lavoro e garantire la corretta applicazione della contrattazione collettiva e i diritti di rappresentanza sindacale”.

Perché si celebra

Questa giornata viene celebrata per ricordare l’importanza del lavoro nella vita dell’uomo che però non deve ledere la sua dignità. Infatti, quest’anno la GLAM (Commissione globalizzazione e ambiente) della FCEI (Federazione delle chiese evangeliche in Italia) ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema del salario. Secondo la GLAM, “è necessario un aumento sostanziale degli stipendi per tutti i lavoratori, al fine di alleviare la grande pressione che grava su di loro e sulle loro famiglie. Questo aumento salariale rappresenterebbe un passo significativo verso una maggiore equità nel mondo del lavoro”.

