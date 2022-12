Gf Vip, tra Antonella ed Edoardo è crisi? I due innamorati sembra proprio che stiano vivendo un periodo no all’interno della casa del Gf Vip.

Gf Vip, tra Antonella ed Edoardo è crisi?

Antonella e Edoardo nella casa del Grande Fratello sono arrivati ai ferri corti. Il motivo? L’imitazione da parte di Antonella Fiordelisi di Oriana Marzoli, imitazione che Edoardo ha visto come piuttosto volgare. Antonella infatti, nel corso di questa gag, ha fatto diverse allusioni mettendosi in perizoma e Edoardo è andato su tutte le furie.

“Sono matto io o questa vive in un altro mondo? – si è chiesto – io non sono mai stato con una persona così in vita mia. Per me è follia. Come se io avessi dovuto imitare Antonino e avessi portato Oriana nel van. Dai ma non ci sono parole. No ma io sono sicuro, non ci voglio stare con una persona in quella maniera. Infatti non ci voglio stare con lei, non è che la voglio cambiare.

A me una roba del genere non mi piace. No, no ragazzi basta, è basta davvero, finita. Non è possibile che sto così tutti i giorni.

Le proteste di Edoardo

Sempre in merito ad Antonella e ad un possibile futuro insieme, Edoardo si è poi esposto in merito ad alcuni suoi atteggiamenti. “Una persona che mi tratta così male non l’ho mai trovata in vita mia – ha detto – e sono sicuro, una così accanto a me non ci può stare e non ce la voglio.

Dobbiamo prendere le distanze, non voglio più che il mio umore dipenda da te. Non è difficile da capire. Ti prego lasciami in pace” ha poi detto alla fidanzata. Che sia davvero crisi tra i due?