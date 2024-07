Nhood Services Italy, società internazionale specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana, si è aggiudicata la gara rivolta ai principali player di mercato indetta da Generali Real Estate per l’assegnazione del mandato di Property Management del Centro Commerciale The WOW Side di Fiumicino, localizzato in posizione strategica tra il Centro di Roma e l’aeroporto internazionale, e che conta una superficie commerciale di oltre 63.000 mq.

Il mandato, della durata di 3 anni, vedrà il team di Nhood impegnato al fianco di Generali Real Estate nel consolidare e sviluppare gli importanti risultati già raggiunti nell’ambito dell’ambizioso piano di riposizionamento del Centro avviato nel 2023, dove intrattenimento, cultura e iniziative di aggregazione sociale si uniscono allo shopping tradizionale in un mix unico, premiato da significativi risultati di crescita in termini di presenza di visitatori e fatturato.

Per sviluppare ulteriormente il posizionamento e l’offerta commerciale di The Wow Side con brand consolidati e novità sul mercato italiano, Nhood farà leva sul proprio network nazionale e internazionale. Inoltre, sarà mantenuta una costante attenzione alla sostenibilità ambientale e verranno ampliati i servizi alla clientela all’interno di una strategia Social Value con cui il The Wow Side si confermerà polo di socialità inclusiva, riconosciuto dalle comunità locali e dalla città di Roma.

Filadelli (Nhood): “La nostra mission è generare e trasformare luoghi di vita e socialità”

Fabio Filadelli, Business Development Director – Southern Europe & New Markets Nhood, commenta: “Siamo molto orgogliosi della fiducia ottenuta da un cliente del prestigio di Generali Real Estate per la gestione di un asset urbano che ha saputo crescere e radicarsi sempre più nel proprio territorio. Sentiamo appieno la responsabilità di una sfida che rappresenta la perfetta sintesi della missione di Nhood, fin da quando è nata tre anni fa: generare e trasformare luoghi di vita e di socialità, con una forte identità, e capaci di creare un impatto positivo per la propria comunità. Siamo da subito al lavoro con il nostro Global Approach, Local Expertise, per guidare il posizionamento di The Wow Side attraverso le nostre sinergie internazionali, sempre con una profonda attenzione al contesto locale di riferimento.”

Masseroli (Nhood): “Collaborazione di grande prestigio con Generali Real Estate”

Carlo Masseroli, Head of Market and Development Nhood Services Italy, dichiara: “Diamo inizio ad una collaborazione di grande prestigio con Generali Real Estate, accomunati da un’attenzione per le tematiche di socialità e sviluppo. The Wow Side contiene un potenziale di attrattività molto interessante, in cui si innestano i tre aspetti cardine di una vera rigenerazione urbana: il collegamento con l’infrastruttura pubblica, la risposta ai bisogni e alle aspettative delle community di riferimento e le capacità – di competenze e investimenti – del privato. Capitalizzare questi tre tasselli avrà un effetto moltiplicativo importante su un asset come questo, a beneficio dell’intero territorio e di tutti gli attori coinvolti.”

Camerino (Generali Real Estate): “Con Nhood condividiamo la medesima visione strategica”

Sacha Camerino, Head of Portfolio Owner Center South Italy, Generali Real Estate, commenta: “Diamo il benvenuto a Nhood, alla sua esperienza ed entusiasmo. Condividiamo la medesima visione strategica dell’asset e un nuovo modo di ripensare i Centri Commerciali come luoghi di socialità, dove mettere al centro l’experience del visitatore interessato allo shopping tradizionale, a trascorrere ore di svago, a servizi innovativi, a momenti culturali, al divertimento, anzi molto spesso a una combinazione di tutto ciò. La nuova collaborazione con il team di Nhood porta rinnovata energia in questo coinvolgente percorso di valorizzazione.”