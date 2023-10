Chi era il tiktoker suicida in diretta social a Bologna: i motivi del folle gesto

Chi era il tiktoker suicida in diretta sui social: una vicenda che ha dell'incredibile e una tragicità unica.

Chi era il tiktoker bolognese che si è tolto la vita in diretta social. Incredibile vicenda dai contorni tragici che ha visto la morte di un giovane di soli 23 anni.

Chi era il tiktoker suicida in diretta social a Bologna

Aveva solo 23 anni ed era di Bologna il famoso tiktoker che si è tolto la vita in diretta sui social. Era conosciuto sulla piattaforma social come “Inquisitor Ghost”. Indossava la maschera da teschio con gli occhi vuoti del soldato Ghost o quella dei Sith di “Guerre Stellari”, ed era seguitissimo su piattaforme e community. Il suo profilo è stato poi oscurato dal social cinese, aveva quasi 300mila follower.

“Era il mio angelo, l’anima più bella dell’universo, ucciso da alcuni falsi umani che si realizzano solo su Tiktok”, ha commentato in lacrime il padre del 23enne.

I motivi del folle gesto

Il ragazzo ha dovuto fare i conti con i soliti hater che lo accusavano di pedofilia. Infatti, il 23enne aveva conosciuto sempre online una ragazza di 17 anni con la quale aveva iniziato un rapporto che andasse oltre la semplice amicizia. Dunque, secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe stato vittima di cyberbullismo.

Il padre del ragazzo ha provato a soccorrere il figlio entrando dalla finestra ma era ormai troppo tardi. “Mio figlio era un creatore molto originale, un vero artista, ma l’invidia di queste inutili persone malvagie lo ha ucciso, hanno organizzato una storia falsa sul mio amato figlio”, ha dichiarato il padre della vittima. “Era così delicato dentro e non poteva sopravvivere per essere così aggressivamente diffamato. L’unico modo che ha trovato per proteggersi dal disonore e dimostrare la sua innocenza è stata la sua morte“.

