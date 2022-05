Franco Simone, chi è: vita privata, moglie e figli, canzoni del cantautore

Franco Simone è un famoso cantautore che ha girato il mondo. Molto apprezzato all’estero, ha scritto album musicali sia in lingua italiana sia in spagnolo.

Franco Simone, chi è: vita privata

Franco Simone è nato a Acquàrica del Capo, nel Salento, 21 luglio 1949. Conosciuto nel panorama musicale soprattutto come cantautore, la musica è tutta la sua vita. Dopo gli studi al Liceo Classico, si iscrisse alla facoltà di Ingegneria alla Sapienza di Roma.

Il suo esordio ufficiale è nel 1972, quando vince il Festival di Castrocaro. Nel 1974 si presenta al Festival di Sanremo con Fiume grande, canzone che nelle versioni in francese (Je ne comprends plus rien) e spagnolo (Río Grande) vende centinaia di migliaia di copie in tutto il mondo. Si afferma all’estero, soprattutto in America Latina e particolarmente in Cile e in Argentina. Nella sia carriera, ha inciso album sia in italiano sia in spagnolo.

Nel 2005 partecipa al reality show televisivo Music Farm. A Natale 2021 ha pubblicato Figlia, il suo ultimo singolo.

Franco Simone: moglie e figli

Il cantautore è sposato con Piera Romoli. Non si hanno molte notizie sulla sua vita personale e privata sulle quali c’è un grande riserbo.

Canzoni del cantautore

Diverse sono le canzoni che hanno fatto successo come Tu… e così sia, Respiro e Cara droga. Nel 1984 esce l’LP Camper, che contiene la canzone Capitano.

Nel 1985 è a Sanremo fra i Big con Ritratto. Nel 1986 esce lp il pazzo lo zingaro ed altri amici.

Nel ’92 compone dei brani per il musical “A piedi nudi verso Dio”. Ecco gli altri titoli di successo: Fiume grande, A quest’ora, Tentazione, Totò, La casa in via del campo, Sogno della galleria, Il cielo in una stanza, Notturno fiorentino, L’infinito tra le dita, Notte di San Lorenzo, Tu per me, Paesaggio.