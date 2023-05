Francia, divieto di fumo nei boschi: l’idea per prevenire gli incendi

Dalla Francia giunge un’importante notizia a tutela, per certi versi, della natura. Il parlamento ha annunciato il divieto di fumo nei boschi, così da poter prevenire eventuali incendi.

Fenomeno sempre più frequente.

Boschi, divieto di fumo: lo decide la Francia

Negli ultimi mesi il territorio francese non ha di certo passato un periodo positivo, mostrando enormi screzi interni per via di alcune scelte che hanno messo la popolazione contro Macron. In questa occasione, però, il nuovo divieto dovrebbe trovare il favore della maggioranza.

Il parlamento ha infatti deciso di adottare diverse misure con lo scopo di prevenire – per quanto possibile – e ridurre all’osso quelle che sono le problematiche legate agli incendi. Per questo è stato inserito il divieto di fumo nei boschi e nelle forenti, soprattutto durante la stagione degli incendi. Legge approvata all’unanimità (con 197 voti a favore e zero contrari). La Francia, tra l’altro, è uno dei paesi con più boschi in Europa e subisce spesso incendi “boschivi” che non fanno altro che aggravare la condizione di queste aree, aumentando anche il rischio siccità.

Le zone colpite, non soltanto in Francia, sono sempre di più e questo deve portare i vari paesi a riflettere su come potersi tutelare. Il divieto di fumo, approvato dal parlamento, andrà a basarsi su una legge forestale già in vigore, quella che vieta l’accensione di fuochi entro 200 metri dalle aree boschive. L’intento è chiaramente quello di ridurre al minimo il rischio che le sigarette consumate, e lasciate per terra, vadano a scaturire un principio di incendio, specialmente nel periodo in cui i boschi sono più secchi.

Una sorta di “prevenzione” anche nei confronti delle attività dell’uomo, principale responsabile di questi incendi. Questa normativa potrebbe essere da esempio per tutte le altre nazioni.

