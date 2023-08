Follieri, offerta alla Roma ma il club tiene duro e annuncia di non voler vendere

Follieri ha confermato di aver presentato offerta ufficiale per acquistare la Roma. Tuttavia la proprietà americana tiene duro e con un comunicato ha risposto di non voler vendere. L’imprenditore pugliese va avanti, anche eventualmente per le vie legali pur di poter mettere le mani sul club giallorosso.

Follieri, offerta alla Roma

L’imprenditore pugliese, Raffaello Follieri ha inviato offerta ufficiale per acquistare la Roma. Dopo l‘annuncio nelle scorse settimane, si è mosso concretamente Follieri. “Confermo di aver inviato l’offerta d’acquisto”, ha dichiarato all’Ansa. “In merito alla smentita della AS Roma sulla presentazione di un’offerta non vincolante di acquisto della società da parte mia, Raffaello Follieri, preciso quanto segue – ha poi aggiunto in una nota – l’offerta è stata inviata alla Neep Roma Holding srl e alla Romulus and Remus Investments LLC nella giornata di oggi Venerdi 11 Agosto 2023, alla seguente Email: [email protected], allo scopo di avviare trattative formali. La smentita della As Roma è quindi del tutto inspiegabile e non veritiera. Raffaello Follieri riconferma di voler Acquisire la Totalità delle quote della As Roma per rilanciare la squadra a livello Internazionale. I miei Legali tuteleranno la mia Immagine e la reputazione in ogni sede competente. In fede Raffaello Follieri”.

Il club tiene duro e annuncia di non voler vendere

Follieri ha così risposta alla nota della Roma che smentiva l’offerta ma soprattutto annunciava di non avere intenzione di vendere. “In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l’acquisizione del Club. Il Gruppo Friedkin comunica, inoltre, di non avere alcuna intenzione di cedere il Club. Saranno valutate azioni legali nei confronti di chi intende destabilizzare il Club e il Gruppo per ottenere visibilità personale”.