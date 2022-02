Fabio Fognini, chi è il campione di tennis italiano: moglie, figli, dove vive

Chi è Fabio Fognini, campione di tennis italiano. Il tennista sanremese 34enne, è l’unico atleta italiano ad essersi assicurato un posto nella Top 10 ATP sia in singolare che in doppio. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata. Chi è sua moglie? Ha figli? Dove vive? Quanti premi ha vinto?

Chi è Fabio Fognini, vita privata e carriera

Nato a Sanremo il 24 Maggio 1987, Fabio Fognini è considerato uno dei migliori tennisti italiani della storia.

Nel 2019 si è assicurato il nono posto nella classifica ATP in singolare, dopo il settimo in doppio ottenuto nel 2015. È il primo e unico atleta italiano nella storia ad essersi aggiudicato un posto in Top 10 ATP in entrambe le specialità. Nel corso della sua carriera si è assicurato nove titoli ATP in singolare, tra cui l’ATP Tour Masters 1000 di Montecarlo nel 2019, vinto con un 2-0 al rivale serbo Dušan Lajović. Fognini ha vinto inoltre sei titoli nel doppio, tra cui gli Australian Open 2015, in coppia con il tennista bolognese Simone Bolelli.

Sono stati gli unici italiani nella storia a trionfare nel doppio nell’era Open del Grande Slam. Nel 2022 la Fognini e Bolelli hanno vinto di nuovo al torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Ha un profilo Instagram con quasi 600mila follower, dove pubblica scatti privati e immagini della sua carriera sportiva.

View this post on Instagram A post shared by Fabio Fognini (@fabiofogna)

Vita privata: moglie, figli, dove vive

Fabio Fognini è sposato dal 2016 con Flavia Pennetta, ex tennista e campionessa italiana, vincitrice degli US Open 2015. La coppia vive insieme a Barcellona e ha avuto ben tre figli. Il loro primogenito è Federico, nato nel 2017 e chiamato così in onore di Federico Luzzi, tennista morto nel 2008 a causa di una leucemia fulminante. Nel 2019 nasce la loro prima figlia, Farah, a cui segue, due anni dopo, la seconda Flaminia.

Intervistato nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin pochi anni fa, Fognini ha dichiarato di sperare che Federico non segua le sue orme: “Deve fare quello che vuole, lo sport che desidera, ma nel tennis si soffre troppo perché è molto emotivo. Poi, sei sempre solo. C’è lo staff, c’è il coach, ma di fatto sei solo e lontano dagli amici e dalla famiglia. È uno sport bellissimo e difficilissimo e bisogna fare tanti sacrifici.

Deciderà lui ma io da papà la racchetta dalla mano gliela vorrei togliere”.

Fabio Fognini, patrimonio e premi in denaro

Grazie a una carriera ricca di successi, Fognini è al 46esimo posto tra i tennisti più ricchi del mondo. L’atleta sanremese ha vinto, con i suoi trionfi sportivi, un totale di 11,4 milioni di euro. La vittoria a Montecarlo nel 2019 gli è valsa un premio di 958mila euro.