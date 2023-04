Ferdinando e Letizia, chi sono i nipoti di Fred Buscaglione: cosa sappiamo di loro?

Chi sono Ferdinando Armenzoni e Letizia Buscaglione, nipoti di Fred Buscaglione. Cosa sappiamo degli ultimi eredi della leggenda dello swing italiano, scomparsa tragicamente nel 1960 in un incidente d’auto.

Fred Buscaglione è uno dei nomi più apprezzati e ricordati della storia dello swing italiano. La sua breve ma frizzante carriera, chiusasi tragicamente con la sua morte in un incidente nel 1960, ha portato alla luce tantissimi brani ormai cult, come Che bambola!, Teresa non sparare, Eri piccola così, Guarda che luna, Love in Portofino e Whiskey Facile. Oggi, il ricordo di Fred Buscaglione è portato avanti dai suoi nipoti, Letizia Buscaglione e Ferdinando Armenzoni.

Letizia è la figlia di Umberto, fratello minore del cantante. Ferdinando, che porta il vero nome del cantante, è figlio invece di sua sorella Teresa. I due sono stati spesso ospiti in tv per parlare del lascito culturale dello zio e della sua carriera. In occasione del centenario della sua nascita, Letizia ha anche collaborato alla stesura di Sotto le stelle di Fred- T’ho veduto, t’ho seguito. Incontri da sogno con Fred Buscaglione, raccolta di interviste sulla vita dell’artista della giornalista Marina Rota.

La vita privata del cantante, mogli e figli

Nel corso della sua vita Fred Buscaglione si fece conoscere come un grande rubacuori. L’artista torinese ebbe molte storie d’amore, ma un solo figlio, l’artista torinese Bruno Nazzareno Chiarenza, nato nel 1950. La donna della sua vita fu l’acrobata e contorsionista di origini marocchine Fatima Ben Embarek, sua moglie e compagna di palcoscenico dal 1954. Il loro fu un amore passionale quanto burrascoso, fatto di alti e bassi, litigi e ritorni di fiamma. Il loro matrimonio andò in crisi nel 1959 e i due decisero di separarsi e andare ognuno per la sua strada. Pochi mesi dopo, tuttavia, Fred e Fatima tornano sui loro passi e cominciano a riavvicinarsi. La rinascita del loro amore è tragicamente interrotta dalla morte del cantante nell’incidente.