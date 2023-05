Daichi Kamada, chi è il trequartista giapponese nel mirino del Milan: statistiche, carriera, vita privata

Chi è Daichi Kamada, trequartista giapponese che ha stregato il Milan. Versatile e di grande talento, è in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte e potrebbe arrivare ai rossoneri a parametro zero. Scopriamo qualche informazione in più su di lui.

Chi è Daichi Kamada: vita privata, carriera e statistiche del trequartista obiettivo del Milan

Nato nella prefettura di Ehime, in Giappone, il 5 agosto 1996, Daichi Kamada compirà 27 anni a breve ed è un talentuoso trequartista finito nel mirino del Milan. Giocatore versatile dalle ottime qualità tecniche, può giocare anche seconda punta e si è fatto notare per le sue doti da assistman e finalizzatore. Cresce nelle giovanili del Gamba Osaka, dell’Higashiyama HS e infine del Sagan Tosu, squadra che lo lancia tra i professionisti nel 2015. Dopo tre stagioni nella J1 League Kamada attira l’attenzione degli osservatori europei. Nel 2017 viene acquistato dall’Eintracht Francoforte, che lo manda a farsi le ossa nella prima divisione belga, al Sint-Truden.

La sua brillante stagione in Jupiter League, con 16 goal in 36 presenze, gli vale un posto in prima squadra al suo ritorno. È l’inizio di sei anni sfavillanti con la maglia dell’Eintracht Francoforte, durante i quali scende in campo 178 volte mettendo a segno 40 reti. Durante la sua ultima stagione in Germania ha segnato 16 goal in tutte le competizioni e ha fatto ben 7 assist. La sua esperienza in Bundesliga pare sia ormai ai titoli di coda, con il trequartista giapponese pronto a liberarsi a parametro zero a giugno del 2023. Kamada sarà libero di accordarsi con chiunque e il Milan sembra in prima fila per offrirgli un contratto di cinque anni.

Vita privata: moglie, figli, Instagram

Inizialmente Daichi Kamada si era mostrato restio a divulgare troppe informazioni sulla sua famiglia. Poi, nel 2017, poco prima del suo trasferimento all’Eintracht Francoforte, sua moglie Arisa è apparsa in prima fila alla cerimonia per il suo arrivo in Germania. Il team tedesco ha fatto i propri auguri al trequartista su Twitter: “Congratulazioni a Daichi Kamada e sua moglie per il loro matrimonio, vi auguriamo il meglio per il vostro futuro!”.

Congratulations to Daichi Kamada and wife on their recent wedding – all the best for your future! ❤️🍀 #SGE #Eintracht pic.twitter.com/x74SsQRh8O — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) December 29, 2017

Sul suo profilo Twitter, il calciatore ha parlato un po’ di lei: “Ha la mia stessa età ed è giovane, ha deciso di inseguire il mio sogno insieme e sostenermi piuttosto che il suo! Non dimenticherò mai la mia gratitudine e farò del mio meglio per renderla felice! Continuerò a lavorare duramente per raggiungere i miei obiettivi, quindi vi prego di dare a me e a mia moglie il vostro sostegno!”. Daichi e Arisa hanno avuto un figlio, che appare sulla foto del profilo Instagram del calciatore.