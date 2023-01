Chi è Ivan Cottini, ex ballerino di Amici in lotta con la sclerosi multipla

Chi è Ivan Cottini, la storia del ballerino ex concorrente di Amici e la sua lotta con la sclerosi multipla. L’artista ed ex fotomodello, da anni in lotta con la malattia, continua a danzare nonostante tutto, facendosi un esempio di perseveranza e forza di volontà.

Chi è Ivan Cottini, ex ballerino di Amici affetto da sclerosi multipla

Nato ad Ascoli Piceno nel 1987, Ivan Cottini ha 35 anni ed è un noto ballerino ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, in lotta da ormai otto anni con la sclerosi multipla. La diagnosi gli arriva nell’aprile del 2013, quando aveva solo 27 anni e si era appena guadagnato una grande popolarità con la sua partecipazione al talent show di Canale 5. Da un giorno all’altro, il mondo di Ivan cambia totalmente: “Mi sono risvegliato che avevo difficoltà a stare in equilibrio. Mi ero fatto la pipì addosso e avevo un grosso deficit visivo all’occhio destro. Ero fragile e vulnerabile”. Un colpo durissimo per il talentuoso ballerino, che vede i suoi progetti di vita crollare di fronte ai suoi occhi, sovrastati dalla malattia.

Nonostante tutto, Cottini è riuscito a rialzarsi e ad affrontare il suo male con positività, senza mai rinunciare a inseguire la sua passione per la danza. Con costanza e sacrificio, Ivan è oggi il primo malato di sclerosi al mondo a ballare professionalmente. È il testimonial della campagna di sensibilizzazione per la Sla e ha portato la sua testimonianza sia ad Amici, dove è ospite per diverse edizioni, sia a Ballando con le stelle. È stato inoltre ospite speciale al Festival di Sanremo 2020, dove ha commosso il pubblico esibendosi sul palco dell’Ariston.

Vita privata: moglie, figli

Ivan Cottini è stato sposato con una donna di nome Valentina. Il ballerino la conosce tramite Facebook e la incontra spesso durante il suo ricovero ospedaliero. Valentina, infatti, lo va a trovare per tutte le sere per un mese: ““Mi sentivo di voler andare da lui: era partito tutto come una conoscenza e io non mi aspettavo che la cosa si potesse evolvere in questo modo”. Il loro amore porta alla nascita della piccola Viola, ma non è purtroppo destinato a durare: i due si lasciano nel 2020. Lo ha spiegato lo stesso Ivan in un’intervista dopo la sua esibizione al Festival: “Dopo Sanremo sono diventato un papà separato. Non è facile per me parlarne ma mi ha lasciato. Quando le storie finiscono purtroppo le colpe sono sempre di entrambi, solo che la cosa è arrivata tutta così veloce, subito con la quarantena e ho avuto poco spazio di manovra. Per me è stato davvero doloroso”.