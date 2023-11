Farmaci per raffreddore: allarme dalla Francia per rischio ictus

Farmaci per raffreddore sono al centro di una discussione per possibili rischi per la salute. Ecco quali sono e per quali motivi.

Farmaci per raffreddore: è stato lanciato l’allarme dall’Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari (Ansm). Ecco quali sono i rischi e quali sono i medicinali sotto osservazione.

Farmaci per raffreddore: allarme dalla Francia

Lanciato allarme sui farmaci per raffreddore dall’Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari (Ansm). “Non utilizzare forme orali di farmaci vasocostrittori per alleviare i sintomi del raffreddore, nasofaringite benigna di origine virale”.

Con alcuni farmaci c’è il rischio ictus

Dunque, l’utilizzo di alcuni farmaci può essere rischioso. In particolare quelli vasocostrittori a base di pseudoefedrina Ema (l’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali), infatti, proprio su richiesta dell’Agenzia francese, all’inizio del 2023 ha avviato una revisione dei medicinali contenenti pseudoefedrina usati per trattare la congestione nasale dovuta a raffreddore, influenza o allergia.

“I farmaci utilizzati per curare i raffreddori sono nella maggioranza vasocostrittori. Non è quindi pensabile che un farmaco, assunto sia per via orale o spray, abbia effetto solo sulla mucosa nasale”, spiega al FattoQuotidiano.it il professor Antonio Rebuzzi, docente di Cardiologia all’Università Cattolica di Roma. “Sappiamo già da tempo che questi farmaci provocano in ogni caso un aumento della pressione e, in chi è coronaropatico, causare forme di angina”.

LEGGI ANCHE: Salvini contro Landini: “Fa Capricci”. Risposta di Bonelli al ministro