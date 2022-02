Fantasanremo: regolamento, consigli, cosa si vince, come funziona

Fantasanremo: regolamento. Nel 2020 – l’ultimo festival senza pandemia – è nata la FIF (Federazione Italiana FantaSanremo) e con un regolamento ufficiale.

Fantasanremo: regolamento

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 5 degli artisti in gara

È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro

È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 23.59

I bonus e i malus per ogni artista verranno attribuiti in base al regolamento sottostante: qualora la valutazione di un bonus o di un malus dovesse essere soggettiva, spetterà alla FIF l’ultima parola che valuterà l’accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo

I bonus e i malus dell’ultima puntata dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati

L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festivàl di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale (tutto ciò che avviene prima e dopo il Festivàl non verrà conteggiato)

Quando non espressamente specificato i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall’artista o eventi che lo coinvolgono sul palco dell’Ariston durante le puntata del Festivàl

Nella serata dei duetti i bonus e i malus applicabili agli ospiti verranno sommati al punteggio del relativo artista in gara

Nel caso in cui un artista in gara dovesse risultare positivo al Covid-19 o in quarantena sarà utilizzata un’esibizione pre-registrata (vedi Irama Sanremo 2021). In questo caso verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi sulla registrazione

Vince chi, terminata l’ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti

Il regolamento potrà subire variazioni da parte della FIF fino a lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 23.59

Fantasanremo: consigli

I favoriti sono sicuramente Mahmood e Blanco in coppia. Seguono Achille Lauro (32 Baudi), al terzo posto Elisa (28 Baudi), poi a seguire Sangiovanni (26 Baudi), Emma (25 Baudi) e Irama (25 Baudi).

Fantasanremo: cosa si vince

Non c’è un montepremi in palio per chi ha creato la squadra più forte: non si vincono soldi né premi di altro tipo.

Fantasanremo, regolamento: come funziona