Amici per la pelle: trama, storia vera su Filippo Laganà, cast, dove e quando vederlo

Amici per la pelle è un film che come trama la storia vera di Filippo Laganà. La curiosità è che il protagonista della vicenda interpreta nel film se stesso diventandone il protagonista assoluto. Ecco quando e come vedere il film.

Amici per la pelle: trama, storia vera su Filippo Laganà

Amici per la pelle è un film che porta sul grande e piccolo schermo una storia vera ed italiana. Il film racconta una vicenda reale della vita di Filippo Laganà, che è anche interprete del protagonista. La trama riprende un parte della vita di Filippo quando era a New York per vacanza ed subito rientrato in Italia dopo aver accusato un malore. Appena visitato, gli è stato diagnosticato la sindrome di Wilson, con necessità di trapianto di fegato.

Ecco la sinossi ufficiale: “Nel corso di una vacanza negli Stati Uniti, il protagonista viene colto da forti dolori addominali che lo obbligano a rientrare in modo rocambolesco in Italia e ad essere ricoverato d’urgenza. Il responso dei medici non lascia dubbi: è necessario un immediato trapianto di fegato. Sarà però la sua voglia di vivere, unita al profondo legame con i genitori, a consentirgli di affrontare con il sorriso questa difficile situazione”.

Amici per la pelle: il cast

Filippo Laganà è Filippo Lamberti, il protagonista;

Massimo Ghini è Giovanni Lamberti, il padre di Filippo;

Nancy Brilli è la madre di Filippo;

Carolina Gonnelli è Valentina;

Milena Miconi è la zia di Filippo;

Giampiero Ingrassia è un agente;

Gianfranco Iannuzzo è un dottore;

Riccardo Graziosi è Hussai;

Alessandra Relmi è Francesca;

Claudio Pallottini è un aiuto cuoco;

Claudia Portale è la ragazza del ristorante Borderò;

Leonardo Ghini è il cameriere del ristorante Borderò;

Francesco Galzio è Filippo da piccolo;

Sara Corrado è una bambina;

Giulio Di Leo è un bambino.

Dove e quando vederlo

Il film è uscito al Cinema nell’autunno del 2022 ma arriva in televisione e streaming a distanza di pochi mesi. Infatti, arriva in prima serata su Rai 1 domenica 9 aprile alle 21.25. Non solo perché sarà possibile seguirlo anche in streaming, sulla piattaforma di RaiPlay.

