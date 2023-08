Emily Rudd, chi è Nami in One Piece Live Action: vita privata, carriera, età

Chi è Emily Rudd, attrice volto di Nami nell’adattamento Live Action di One Piece su Netflix. Scopriamo qualche dettaglio in più sull’attrice americana, già nota per la saga horror Fear Street. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Emily Rudd, vita privata e carriera del volto di Nami in One Piece Netflix

Nata a Saint Paul, in Minnesota, il 24 febbraio 1993, Emily Rudd ha 30 anni ed è una nota attrice americana, volto della furba navigatrice Nami nell’adattamento Live Action di One Piece su Netflix. Fin da piccola appassionata di cinema e recitazione, dopo il diploma in arti dello spettacolo fa le sue prime esperienze come modella e attrice. Si è fatta conoscere dal pubblico internazionale grazie alla saga horror prodotta da Netflix Fear Street. Rudd ha recitato in tutti e tre i film della serie: Fear Street Parte 1: 1994, Fear Street Parte 2: 1978 e Fear Street Parte 3: 1666. È apparsa inoltre in diverse serie tv molto apprezzate negli ultimi anni come The Romanoffs, Dynasty e Hunters.

Vita privata: fidanzato, social e la passione per gli anime

Si sa molto poco circa la vita privata e sentimentale di Emily Rudd. In passato l’attrice ha frequentato il dj americano 3LAU, all’anagrafe Justin David Blau, ma al momento sembra che i due abbiano preso strade diverse. Pochi indizi circa la sua vita amorosa anche sul suo profilo Instagram, dove ha oltre 1.3 milioni di follower, usato di recente soprattutto per pubblicizzare l’uscita del Live Action di One Piece. Rudd è una grande appassionata di manga e anime, con una particolare preferenza per Sailor Moon, e per le opere di Hayao Miyazaki. Si è detta entusiasta di poter portare sul piccolo schermo uno dei suoi personaggi preferiti, al punto di affermare di essere “nata per interpretare Nami”. In una recente intervista l’attrice ha riaffermato il suo amore per l’animazione giapponese: “Tutto quello trasmesso dagli anime mi hanno reso quello che sono, al 100%”.