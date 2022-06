Uno sceicco compra il Napoli? In città il rumors gira, tanto che il ricco Al Thani è in vacanza con la famiglia in Campania

Lo sceicco Al Thani starebbe pensando di comprare il Napoli? Il rumors sta girando per la città, soprattutto perchè lo sceicco ha scelto il Golfo di Napoli per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la sua famiglia. E questa suggestione sta facendo sognare i tifosi.

Lo sceicco compra il Napoli? Rumors

Lo sceicco arrivato a Napoli per fare le sue vacanze starebbe già facendo sognare anche i tifosi. Il motivo? Gira il rumors che vorrebbe comprare la squadra del Napoli, acquisizione che potrebbe portare il team ad avere in squadra diversi campioni importanti.

I fan partenopei, infatti, gli stanno recapitando un messaggio senza pochi giri di parole: “Compra il Napoli”, perchè sognano un Napoli vincente e che non si limita ai soli piazzamenti. Un sogno, ma che con il ricco sceicco potrebbe diventare realtà, Il ricco magnate, infatti, potrebbe dare al pubblico quella squadra competitiva e quella speranza di vincere un titolo che manca alla città da più di 30 anni. Lui si chiama Tamin bin Hamad Al Thani e il suo nome è noto, perché spesso attraverso il suo account Twitter aveva già commentato in passato le vicende della squadra.

L’amore per l’Italia Al Thani

Che le numerose visite in Italia dello sceicco di Al Thani significhino davvero qualcosa anche per la squadra del Napoli? Per ora è presto per dirlo, ma tra la partecipazione a meeting e convegni economici lo sceicco è spesso in viaggio in Italia. Ora è arrivato nel golfo di Napoli per qualche giorno di vacanza e col suo yacht si è fermato per alcuni giorni a Capri con la sua famiglia.

Chissà se la sua presenza a due passi da Napoli significhi davvero qualcosa….