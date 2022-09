Elisabetta II verso Westminster Hall: al corteo William e Harry dietro Carlo III

Il corteo verso Westminster Hall che sta trasportando la salma della regina Elisabetta II è iniziato. La processione è guidata dal re Carlo III affiancato dai figli, William e Harry, un’immagine che ricorda quella toccante ai funerali di Lady Diana.

Elisabetta II verso Westminster Hall: al corteo c’è anche Harry

Mentre decine di migliaia di persone sono già in fila sulla riva meridionale del Tamigi, nel centro di Londra, per entrare nella camera ardente dove riposerà la salma di Elisabetta II, è in corso il corteo che sta portando Elisabetta II verso Westminster Hall.

le autorità hanno fatto sapere che sono già tutti occupati anche gli spazi lungo il percorso della processione funebre. La processione funebre, come detto, è guidata dal re Carlo affiancato dai figli, William e Harry. Vicino al re Carlo III, in prima fila, ci sono poi la principessa Anna e ai fratelli, Edoardo e Andrea. Ma ovviamente sono presenti anche Peter Phillips, il figlio di Anna, e i figli di Diana e Carlo, il duca di Sussex e il principe del Galles.

Camilla, la regina consorte, è arrivata in macchina così come la nuova principessa del Galles, Kate, la contessa di Wessex, Sophie, e Meghan, la duchessa di Sussex.

I Funerali della Regina Elisabetta