Elezioni comunali a Imperia 2023, risultati: lo spoglio in diretta

Elezioni comunali Imperia 2023, i risultati in diretta. Tutte le informazioni sulle elezioni amministrative di domenica 14 e lunedì 15 maggio in 790 comuni italiani. Ecco i dati in diretta sullo spoglio a Imperia, dove si sfidano cinque candidati. Nel caso in cui non venga raggiunto il 50% delle preferenze, i due candidati più votati si affronteranno al ballottaggio.

Elezioni comunali Imperia 2023, risultati ed exit poll in diretta

La nuova tornata di elezioni amministrative porta al voto i cittadini di 790 comuni per eleggere 766 sindaci e 10.150 consiglieri. TrueNews.it seguirà in diretta i risultati delle elezioni comunali 2023 a Imperia. Riporteremo inoltre, in tempo reale, i dati degli exit poll, i sondaggi effettuati all’uscita dei seggi. Le urne rimarranno aperte dalle 7:00 alle 23:00 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Lo spoglio avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi.

LEGGI ANCHE: Elezioni comunali a Brindisi 2023, risultati: lo spoglio in diretta

Imperia 2023, tutti i candidati

Ecco la lista dei cinque candidati per la posizione di sindaco di Imperia. I nomi dei politici in lizza e delle liste che appoggiano la loro candidatura: