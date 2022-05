Elettra Lamborghini, statua di cera per lei: ecco dove e perché

Elettra Lamborghini, statua di cera: la cantante italiana è entusiasta e sui social spopola la foto con le accanto alla sua gigantografia in cera. Ecco dove sarà esposta la statua e come mai è stata scelta proprio lei.

Elettra Lamborghini, statua di cera per lei: ecco dove

Elettra Lamborghini ha la sua statua di cera che sarà esposta al museo delle cere Madame Tussauds di Amsterdam. La cantante è la prima italiana a venire riprodotta ed esposta insieme ad altre celebrità internazionali nel museo olandese.

“ Quando ho ricevuto la mail quasi non ci credevo. Pensavo fosse uno scherzo – ha detto la Lamborghini – ho pensato anche a una truffa invece era tutto vero e sono entusiasta. Siamo identiche, pazzesco! “.

Il vestito e le scarpe sull’opera d’arte sono state indossate in un concerto e donate dall’artista al Museo per esporre la statua. Anche la fede nuziale, l’anello di fidanzamento e i vari piercing riproducono fedelmente quelli portati da Elettra.

Perché è stata scelta la cantante italiana

A scegliere Elettra Lamborghini sono stati i visitatori italiani e stranieri del Madame Tussauds di Amsterdam, che l’hanno scelta come celebrità più apprezzata e amata e lei è volata in Olanda per trasformarsi in una statua a grandezza naturale. La scultura, realizzata materialmente a Londra, verrà collocata in estate nel museo olandese, accanto a Beyoncé, Ariana Grande e Justin Bieber

L’artista non riesce a contenere il suo entusiasmo: “ L’importante è essere in buona compagnia.

Sicuramente è stata una bellissima esperienza e sono onorata di questa opportunità. Mi fa strano e fino a che non la vedrò lì non realizzo, ci andrò in incognito“.