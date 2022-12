Edoardo Bennato a Napoli il 13 dicembre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe

Edoardo Bennato a Napoli: l’artista si esibisce nella serata di martedì 13 dicembre al teatro Augusteo. In occasione del suo Peter Pan Rock’n’Roll Tour, in questi mesi Bennato è in giro per l’Italia. Per questo 2022 non sono ancora finite le tappe.

Edoardo Bennato a Napoli il 13 dicembre: scaletta delle canzoni

Edoardo Bennato si esibisce in concerto al teatro Augusteo di Napoli alle ore 21 della serata di martedì 13 dicembre 2022.

L’artista è in giro per l’Italia con il suo Peter Pan Rock’n’Roll Tour. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che porterà sul palco napoletano:

Dotti, medici e sapienti

In fila per tre

Fantasia

A cosa serve la guerra

L’isola che non c’è

Detto tra noi

La fata

Cantautore

Abbi dubbi

Sono Solo Canzonette

Il Gatto e la Volpe

Arrivano i Buoni

Bravi ragazzi

Signor Censore

Mangiafuoco

Io vorrei che per te

Meglio Topolino

Tutti insieme lo denunciam ft. Maria Chiara Chizzoni

Aria dal Barbiere di Siviglia ft. Maria Chiara Chizzoni

Troppo, troppo! ft. Maria Chiara Chizzoni

La realtà non può essere questa

Le ragazze fanno grandi sogni

Il rock di Capitan Uncino

Venderò

Rinnegato

Pronti a salpare

Un giorno credi

I biglietti del concerto con prossime date e tappe

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Il tour dell’artista non è terminato ed ecco dove si esibirà nei prossimi giorni: 23 dicembre 2022 a ROMA Auditorium Parco della Musica – Sala S.Cecilia e il 31 dicembre 2022 con “3…2…1…Bennato! ” a Milano Teatro Arcimboldi.

