Dubai, incendio in un edificio: si contano 16 morti

Per la notizia delle ultime ore si passa a Dubai, dove un incendio in un edificio ha causato la morte di ben 16 persone.

Nell’ultimo periodo i fatti di cronaca legati agli incendi sono sempre di più. Per la notizia delle ultime ore si passa a Dubai, dove un incendio in un edificio ha causato la morte di ben 16 persone.

Alla lista si aggiungono anche diversi feriti, per ora se ne contano nove (che sembrano fuori pericolo).

Incendio a Dubai, colpito edificio

È successo a Dubai (negli Emirati Arabi), luogo in cui un edificio ha preso fuoco. Il palazzo colpito si trova ad Al-Ras, una zona popolare che fa parte della città vecchia e abitata da molti residenti stranieri, principalmente lì per lavoro. L’incendio ha divampato al quarto piano e ha colto tutti di sorpresa. Le fiamme si sono espanse velocemente e hanno causato il decesso di ben 16 persone, mentre almeno 9 risultano ferite, ma non in pericolo di vita. L’incendio è scoppiato durante la notte e, anche per questo, ha reso meno semplice la fuga, oltre al fatto che i tanti cittadini presenti (principalmente lavoratori di altre nazionalità) erano nelle rispettive abitazioni.

A diffondere la notizia ci hanno pensato i media locali, mentre sul posto sono intervenuti gli addetti ai lavori, per cercare di divampare le fiamme e mettere in salvo il resto delle persone.

Successivamente la protezione civile ha stilato un comunicato in cui enunciava quanto segue:

“Dagli accertamenti preliminari emerge che l’incendio è stato causato dal mancato rispetto dei requisiti di sicurezza e protezione dell’edificio. Le autorità competenti stanno portando avanti un’inchiesta approfondita al fine di fornire una relazione sulle cause dell’incidente”.

Adesso spetterà alle autorità analizzare quanto accaduto e prendere provvedimenti. Se ci fossero stati i giusti requisiti di sicurezza si sarebbe evitata questa tragedia e ben sedici persone avrebbero continuato a vivere. Nelle prossime settimane ci si attende uno sviluppo.

LEGGI ANCHE: Lucca, esplosione e crollo di un edificio: cinque feriti.