Dr Schär sceglie JAGGAER come partner per l’innovazione digitale

Dr. Schär è un’azienda italiana pioniera nel mercato dei prodotti senza glutine, specializzata oggi in prodotti alimentari adatti alle diverse esigenze nutrizionali. La multinazionale dal cuore altoatesino negli ultimi 100 anni si è evoluta. Fino ad essere presente oggi con 18 sedi in 11 paesi e circa 1.600 collaboratori a livello globale. Dr. Schär ha scelto di digitalizzare il proprio processo di gestione dei fornitori con la tecnologia JAGGAER.

La partnership Dr Schär e JAGGAER

Con la crescita delle dimensioni dell’azienda ed il costante impegno sulla qualità, la ricerca e lo sviluppo dei prodotti, nasce la necessità di potenziare ed innovare il procurement. Il supporto di una soluzione tecnologica in grado di migliorare la governance dei processi di gestione del parco fornitori. Il progetto prevede percorsi più strutturati e collaborativi di onboarding e qualifica dei fornitori, cruscotti di valutazione delle performance, e una reportistica puntuale con i dati di interesse, a supporto del processo decisionale.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

La piattaforma JAGGAER ONE sarà un’area collaborativa digitale destinata a migliorare lo scambio di dati fra i dipartimenti Procurement, Qualità, R&D, i singoli stabilimenti e gli oltre 500 fornitori, con una gestione sempre più attenta alle informazioni legate a profilo dei fornitori, schede prodotto, ingredienti, allergeni, ma non solo.

Dr Schär e JAGGAER

La cura che Dr. Schär pone nella gestione di fornitori e materie prima riflette il commitment dell’azienda nel migliorare la vita delle persone con specifiche esigenze alimentari, attraverso prodotti che tengono conto di queste necessità senza rinunciare al gusto e alla qualità. Per questo la gestione della catena di fornitura è per noi sempre più strategica” commenta Christian Franzelin, Director of Global IT di Dr. Schär. “La nostra scelta è ricaduta sulla piattaforma JAGGAER, per le importanti referenze nel settore CPG. Per la sua flessibilità e per la facilità di integrazione con il nostro ERP aziendale”. Aggiunge Matteo Ambrosioni, Account Executive JAGGAER “Siamo felici di mettere a disposizione la nostra tecnologia e la nostra expertise nel settore CPG. Dr. Schär potrà raggiungere i suoi obiettivi qualitativi e di business”,