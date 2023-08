Domenico Marocchi, chi è il co-conduttore di Unomattina Estate: vita privata, carriera, età

Chi è Domenico Marocchi, giornalista ed inviato Rai e co-conduttore di Unomattina Estate 2023. In tv dagli anni Duemila, ha lavorato per molti programmi Rai di successo come La vita in diretta, Oggi è un altro giorno e Citofonare Rai 2.

Chi è Domenico Marocchi, vita privata e carriera del co-conduttore di Unomattina Estate

Nato a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, il 17 maggio 1981, Domenico Marocchi ha 42 anni ed è un noto giornalista e conduttore televisivo. Ha una laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche conseguita all’Università di Bologna, presso il Campus di Forlì. Muove i suoi primi passi come giornalista negli anni Duemila e diventa un professionista nel 2008. Fa le sue prime esperienze in radio, con le emittenti L’Altra Radio e Radio Linea Network. In seguito trova spazio sul piccolo schermo con il TG locale per Marche e Abruzzo di Canale Italia, dove lavora dal 2009 al 2013. In contemporanea Marocchi lavora come inviato per SkyTG24 e come stagista al TG1. È inoltre redattore e conduttore per l’emittente Tvp, dove gestisce il programma di approfondimento legato ai misteri Sherlock Holmes.

Il successo in Rai, a quali programmi ha partecipato?

A partire dal 2013, Domenico Marocchi comincia a trovare molto spazio in programmi Rai di successo. Negli anni successivi lavora come inviato per La vita in diretta, A conti fatti, Unomattina Estate, Storie italiane, Agorà Estate, Dedicato e Oggi è un altro giorno. È inoltre inviato speciale per Sanremo sia a Citofonare Rai 2 che a ItaliaSì!. Col tempo Marocchi comincia a ritagliarsi il suo spazio anche come conduttore. È alle redini di W la Mamma nel 2017 e presenta Unomattina Estate nel 2023 insieme a Serena Autieri, Tiberio Timperi e Gigi Marzullo.

Vita privata e social di Domenico Marocchi

Al momento sono molto limitate le informazioni circa la vita privata di Domenico Marocchi. Il suo profilo Instagram è seguito da quasi 12mila persone ma è dedicato soprattutto alla sua carriera televisiva. Negli ultimi tempi ha pubblicato molte foto insieme agli ospiti di Unomattina Estate scattate nel dietro le quinte.