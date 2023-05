Auto in Vaticano forza il varco: spari della gendarmeria e tanta paura

Auto in Vaticano ha fatto irruzione mettendo in allarme la guardie svizzere e la gendarmeria che ha risposto con colpi di pistola.

Auto in Vaticano ha fatto irruzione nella serata di giovedì 18 maggio. Avendo forza il varco, la gendarmeria ha dovuto sparare anche qualche colpo per fermare il mezzo che ha continuato per diversi metri la sua folle corsa.

Auto in Vaticano forza il varco

Tanta paura in Vaticano nella serata di giovedì 18 maggio: un auto ha forzato il varco di Sant’Anna nonostante non fermandosi all’alt del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia perché privo delle autorizzazioni. Dunque, l’auto ha continuato la sua corsa. Essendo stato rapidamente diramato via radio il codice di allarme, il corpo di guardia ha chiuso il Portone della Zecca, che permette l’accesso alla parte posteriore della Basilica di San Pietro, ai giardini vaticani e a Piazza Santa Marta.

Spari della gendarmeria e tanta paura

Nel tentativo di fermare l’autovettura, l’ispettore della Gendarmeria, di guardia al varco, ha esploso un colpo di pistola in direzione delle gomme anteriori del veicolo. Nonostante i colpi, l’auto ha continuato la sua corsa. Poi, quando è arrivata al Cortile di San Damaso, e il conducente è sceso autonomamente ed è stato bloccato e posto in stato di arresto dal Corpo della Gendarmeria. L’uomo, un 40enne, che è sceso dalla macchina è risultato in “grave stato di alterazione psicofisica“. Ora è in una cella presso la caserma della Gendarmeria.

LEGGI ANCHE: Allerta meteo 19 maggio, otto Regioni attenzionate: avviso della Protezione Civile e dell’Aeronautica Militare