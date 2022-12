Chi era Santa Lucia, festeggiata il 13 dicembre: tradizioni, regali, conchiglie

Chi era Santa Lucia, la cui memoria si festeggia il 13 dicembre?

Chi era Santa Lucia

Lucia di Siracusa, conosciuta come Santa Lucia, è stata una martire cristiana di inizio IV secolo durante la grande persecuzione voluta dall’imperatore Diocleziano. È venerata come santa dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa che ne onorano la memoria il 13 dicembre. Patrona di Siracusa e protettrice della vista, degli oculisti e dei ciechi, è la Santa della Luce, colei che illumina dopo la notte più buia dell’anno. A tal proposito alcune conchiglie che assomigliano a occhi sono chiamate “Occhi di santa Lucia”: si trovano principalmente sulle coste del Mediterraneo, in particolare a Marsiglia, in Sardegna o in Corsica.

La sera del 12, proprio per prepararsi al 13 dicembre, in alcune città d’Italia legate al culto di questa figura si prepara in ogni casa un piatto con dei biscotti e un bicchiere di vin santo per e una manciata di paglia o una carota per l’asino che deve trasportare le classiche gerle stracolme di pacchetti.

La tradizione dei regali ai bambini

Quella del 13 dicembre e di questa figura che porta i doni ai bambini è più una credenza di alcune città del Nord Italia.

I bambini a inizio dicembre, proprio come si fa con Babbo Natale, scrivono la loro letterina alla Santa con la lista dei regali. I motivi di questa tradizione sono da trovare nel passato popolare e nelle tradizioni contadine tipiche, soprattutto, di alcune città del Nord d’Italia.

