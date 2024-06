Delta Hotels Marriott Giardini Naxos e Taobuk insieme per celebrare arte e cultura

Sotto il segno delle Belle Lettere e del patrimonio storico, artistico e culturale del Mediterraneo, nasce la collaborazione fra Delta Hotels Marriott Giardini Naxos e Taobuk, festival ideato e diretto da Antonella Ferrara giunto alla quattordicesima edizione. Domenica 23 giugno, riflettori accesi sul Mediterraneo e sulle identità insulari al Delta Hotels Marriott Giardini Naxos di Messina. Alle ore 20 andrà in scena l’incontro dal titolo “Isole reali, isole improbabili e isole imperfette” con l’intervento di Francesco Muscolino, archeologo e direttore del Museo Nazionale Archeologico di Cagliari.

Il concetto moderno di isola come porzione di terraferma completamente circondata dalle acque non sempre si adatta alle concezioni degli antichi che spesso possedevano una visione dell’insularità diversa e più sfumata. La parola greca “nesos” poteva indicare non solo isola in senso stretto, ma anche terre continentali con un rapporto privilegiato con il mare, come alcune penisole. In che misura possiamo parlare, dunque, d’identità insulare? Quante e quali diverse identità insulari sono esistite? E in ultimo, cosa rappresenta l’isola nell’immaginario collettivo?

I protagonisti dei Dialoghi mediterranei

Queste domande troveranno risposta durante l’evento, che si inserisce nel solco di un percorso tematico di otto tappe dedicato ai Dialoghi mediterranei, una finestra sul Mare Nostrum e sui suoi mille incroci per attraversare itinerari che toccano, o più delicatamente sfiorano, letteratura e storia, antropologia e filosofia.

Tra i protagonisti: Piergiorgio Odifreddi, divulgatore scientifico e professore di Logica matematica presso l’Università di Torino e la Cornell University di New York giovedì 21 giugno alle ore 18 la scrittrice Evelina Santangelo (venerdì 21 giugno alle ore 18). Marco Aime, Ricercatore di Antropologia Culturale presso l’Università di Genova (sabato 22 giugno alle ore 18); Vittorio Emanuele Parsi, Professore ordinario di Relazioni Internazionali nella Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica di Milano e direttore di ASER (sabato 22 giugno alle ore 18:30); Andrea Marcolongo, scrittrice e giornalista (domenica 23 giugno alle ore 19); Giovanni Brizzi, Professore emerito di Storia romana all’Università di Bologna (domenica 23 giugno alle ore 19:30); Luigi Mascilli Migliorini, Docente di Storia moderna presso l’Università Orientale di Napoli e membro dell’Accademia dei Lincei (lunedì 24 giugno alle ore 18); Francesca Catalano, Primario del reparto di senologia dell’ospedale Cannizzaro di Catania e presidente di Andos Onlus dal 2004 (lunedì 24 giugno alle ore 19:00); Jennifer Jane Martin, Designer americana e fondatrice del marchio milanese di lifestyle La DoubleJ (lunedì 24 giugno alle ore 20:00).

A seguire, il rigoglioso giardino dell’hotel si trasformerà in un’oasi del gusto per la cena, che lo chef ha strutturato ispirandosi alle tradizioni, alle contaminazioni, alle specialità delle isole del mediterraneo: una experience per un viaggio culturale e gustativo indimenticabile.

Il Mediterraneo è crocevia dei popoli, la sua cucina è il risultato di stratificazioni culturali millenarie che la rendono unica e riconoscibile. Secondo il “Rapporto sul turismo enogastronomico italiano”, il 48% per degli intervistati considera l’Italia la migliore meta per il turismo enogastronomico.

La valorizzazione delle arti in tutte le sue declinazioni

Il Gruppo Russotti, proprietario del Delta Hotels Marriott Giardini Naxos è da sempre attento alla valorizzazione del territorio e delle arti in tutte le sue declinazioni. In quest’ ottica ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa aprendo i suoi spazi e il suo giardino sul mare, in linea con la filosofia di tutte le strutture del Gruppo RGH che considera i propri hotel come luoghi di accoglienza e di scambio culturale.

“La promozione dell’arte, della cultura e della bellezza mi vede impegnato quotidianamente in prima linea insieme a tutti i miei collaboratori per tutte le nostre strutture. Siamo onorati quindi di aprire i nostri spazi a Tabuk, di dare il nostro contributo e di essere parte di questo importante evento culturale che entra nelle radici più profonde della nostra storia e che la rende accessibile ad un pubblico vasto e internazionale” ha dichiarato Pippo Russotti – Managing Director di Russotti Gestioni Hotel.