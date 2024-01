Daniele Silvestri a Roma il 26 gennaio: scaletta canzoni, biglietti del concerto e tour

Daniele Silvestri a Roma è di scena con un concerto in occasione del suo tour celebrativo dei 30 anni di carriera.

Daniele Silvestri a Roma si esibisce nella serata del 26 gennaio in occasione del suo storico tour con cui l’artista sta festeggiando i suoi 30 anni di carriera.

Daniele Silvestri a Roma il 26 gennaio: scaletta canzoni

Daniele Silvestri si esibisce in concerto nella serata di venerdì 26 gennai0 2024 all’Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi, annunciando il progetto live Il Cantastorie Recidivo. Silvestri festeggia i 30 anni di carriera e storia della società italiana. “Sono stati 30 anni fortunati, e la cosa più bella è che ciò che hai imparato a fare, cioè suonare, è diventato il tuo mestiere. E non c’è maggior fortuna nel fatto che si sia prolungata per tanto tempo, anche oltre quello che pensavo”, ha dichiarato. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni:

Scrupoli

Tik Tak

L’uomo intero

Mi persi

Acrobati

La cosa giusta

Io fortunatamente

Precario è il mondo

La mia casa

A dispetto dei pronostici

La classifica

Che bella faccia

Desaparecido

Argentovivo ft. Rancore

Monolocale

Il matto ft. Rancore

L’uomo col megafono

Strade di Francia

L’autostrada

Cara

L’appello

Il mondo stretto in una mano

Il flamenco della doccia

Il mio nemico

Le navi

A bocca chiusa

Sono io

Aria

Salirò

Testardo

I biglietti concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Inoltre, il cantante si esibirà ancora fino alla tappa del 6 luglio 2024 al Circo Massimo insieme a Nicolcò Fabi e Max Gazzè. Una serie di serate sempre all’Auditorium Parco della Musica sono state organizzate. Queste le prossime date: