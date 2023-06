Da Grandi, il film su Amazon Prime video: trama, trailer e cast

Dopo essere uscito al cinema, Da Grandi si appresta ad essere presentato su Amazon Prime Video. Ecco allora la trama, il cast e il trailer della pellicola.

Film simpatico e divertente, che ha riscotto un discreto successo.

Da Grandi, trama e cast

Film uscito il 29 Aprile 2023, Da Grandi è diretto da Fausto Brizzi, regista che vanta anche “Notte prima degli esami” e la proiezione “Ex”. Si tratta di una commedia italiana molto simpatica, la quale conta volti noti del cinema italiano. La storia narra le vicende di un gruppo di bambini di 9 anni, rispettivamente Marco, Tato, Serena e Leo, molto legati tra di loro, tanto da passare molto tempo insieme e a prendere le difese l’uno dell’altro in più occasioni, soprattutto quando qualcuno di loro è vittima di scherzi o dispetti. Seppur diversi, i quattro bambini presentano un quadro familiare simile, ricevendo poche attenzioni dai genitori. Per quanto riguarda Marco, il padre e la madre si dimenticano prima il suo compleanno, per poi comprare una torta e un regalo sbagliati. In più, a rovinare la situazione, anche il rimprovero per fare ancora la pipì a letto. Tato vive con la madre single e troppo indaffarata a cercare la sua “dolce metà”. Serena si scontra con il padre, che già la immagina una tennista professionista, impedendole di fare la bambina, vietandole le merendine. Leo invece è cresciuto con i nonni, con i suoi genitori scomparsi in India.

Durante il compleanno di Marco, nel momento in cui c’è da soffiare sulle candeline, tutti e 4 esprimono il medesimo desiderio: crescere e diventare adulti. Desiderio realizzato, dato che il giorno successivo i protagonisti si ritrovano ad essere improvvisamente adulti, sebbene ancora bambini psicologicamente. Solo che da quel momento dovranno prendersi le loro responsabilità, mentre tutti credono siano scomparsi. Marco si innamora della sua “cotta infantile”, ovvero la sua insegnante. Ma il mondo dei grandi è davvero così bello come si aspettavano?

A questa divertente commedia hanno preso parte attori di grande rilievo, ovvero Enrico Brignano, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ilenia Pastorelli e Valeria Biello.

LEGGI ANCHE: I Mercenari 4 arriva al Cinema: uscita, cast e trailer italiano del film.

Il trailer del film