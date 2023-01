Prezzi carburante, si registra un ribasso su diesel e benzina

Nelle ultime settimane si è discusso molto sui prezzi del carburante e su quello che sembrava essere uno sciopero imminente, durato però molto meno del previsto. Arrivano, stavolta, buone notizie dato che si registra un ribasso sul diesel e sulla benzina. Si tratta così del secondo ribasso per ciò che concerne la quotazione sui prodotti raffinati; una diminuzione anche dei prezzi.

Ribasso diesel e benzina: i prezzi

Il mese di Gennaio si chiude con una notizia positiva per quanto riguarda il prezzo dei carburanti, grazie al recente ribasso sui costi della benzina e del diesel. Secondo quanto trapelato da Staffetta Quotidiana, la IP ha abbassato di 0,02 euro al litro (2 centesimi) i costi consigliati sul diesel e sulla benzina. Stesso calo per quanto riguarda la Tamoil, con un -2 centesimi, ma soltanto sul gasolio. La Q8, invece, registra una riduzione di circa 0,01 euro (ovvero un centesimo) al litro su tutti e due i prodotti.

Attraverso queste stime, è stato possibile rilevare quali sono le medie prezzi:

Gasolio Self Service : 1,880 €/litro (nessuna variazione; compagnie a 1,882 al litro e pompe bianche a 1,876 €);

: 1,880 €/litro (nessuna variazione; compagnie a 1,882 al litro e pompe bianche a 1,876 €); Diesel : 1,922 €/litro (nessuna variazione; compagnie a 1,926 al litro e pompe bianche a 1,913 €);

: 1,922 €/litro (nessuna variazione; compagnie a 1,926 al litro e pompe bianche a 1,913 €); Benzina servito : 2,07 €/litro (nessuna variazione; compagnie a 2,059 al litro e pompe bianche 1,934 €);

: 2,07 €/litro (nessuna variazione; compagnie a 2,059 al litro e pompe bianche 1,934 €); Diesel : 2,059 €/litro (nessuna variazione; compagnie a 2,104 al litro e pompe bianche a 1,971 €);

: 2,059 €/litro (nessuna variazione; compagnie a 2,104 al litro e pompe bianche a 1,971 €); Gpl servito : 0,781 €/litro (nessuna variazione; compagnie a 0,792 al litro e pompe bianche a 0,768 €);

: 0,781 €/litro (nessuna variazione; compagnie a 0,792 al litro e pompe bianche a 0,768 €); Metano servito : 2,120 €/kg (nessuna variazione; compagnie a 2,131 al litro e pompe bianche a 2,111 €);

: 2,120 €/kg (nessuna variazione; compagnie a 2,131 al litro e pompe bianche a 2,111 €); Gnl: 2,595 €/kg (-2 centesimi; compagnie a 2,614 euroal kg e pompe bianche 2,581 euro al kg).

Presi in esame ben 18.000 distributori, in data Lunedì 30 Gennaio verso le 8 del mattino. Analisi effettuata dalla Staffetta Quotidiana e, successivamente, condivisi con Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico.

Si chiude poi con i prezzi registrati sugli impianti presenti in autostrada: benzina self service: 1,953 €/litro (servito a 2,211 al litro); gasolio self service: 1,992 €/litro (servito a 2,251 al litro); Gpl: 0,886 €/litro; metano: 2,176 €/kg; Gnl: 2,593 €/kg.