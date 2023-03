Covid, tribunale dei ministri archivia Conte, Speranza e ministri del Conte II

Secondo il tribunale dei ministri, come anticipato dal “Corriere della Sera”, gli esponenti di Palazzo Chigi non si possono ritenere responsabili perchè “soprattutto in una situazione di incertezza come quella sopra descritta non era esigibile da parte degli organi di governo l’adozione tout court di provvedimenti in grado di impedire ogni diffusione dei contagi che non tenessero conto della necessità di contemperare interessi diversi e in particolare la tutela della salute e la tenuta del tessuto socio-economico della collettività”.