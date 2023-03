Alfredo Cospito chiede i domiciliari ai giudici di Milano per motivi di salute. Ecco i motivi di questa richiesta, che se accolta di fatto revocherebbe per l’anarchico il 41 bis.

Cospito chiede i domiciliari “per motivi di salute”

Nuovi risvolti in merito ad Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis. Attraverso il suo legale infatti, ossia l’avvocato Flavio Rossi, ha infatti depositato una domanda di differimento pena, per motivi di salute, nella forma della detenzione domiciliare. I giudici di Milano ora dovranno ora stabilire la data dell’udienza per discutere la richiesta che potrebbe essere convocata per il 24 marzo. Prima di prendere una decisione di questo tipo, comunque, saranno probabilmente necessari anche esami sulla condizione psichica dell’anarchico.

Lo sciopero della fame di Cospito

Riguardo alle sue condizioni di salute, Cospito è in sciopero della fame dal 20 ottobre. Se la richiesta dovesse essere accolta, sarebbe di fatto revocato per l’anarchico il 41 bis, contro cui Cospito sta lottando proprio con il digiuno.

Negli ultimi giorni Cospito ha deciso di assumere solo acqua, sale e zucchero senza nessun integratore e il medico ha più volte rimarcato che Cospito risulta parecchio “denutrito”.

