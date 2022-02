Cos’è la sindrome di Asperger? Chi sono i vip che ne soffrono?

Cos'è la sindrome di Asperger: in alcuni casi può rappresentare persino una forza ed essere vissuta in modo positivo.

Cos’è la sindrome di Asperger: è molto diffusa soprattutto in tenera età ma i casi dei vip ci ricordano che può arrivare anche in tarda età ma soprattutto essere sfruttata come un vantaggio in alcuni casi.

Cos’è la sindrome di Asperger

La sindrome di Asperger fa parte dei “disordini pervasivi dello sviluppo”, ovvero quel gruppo di malattie che riguardano il comportamento e la socialità. Si manifesta nei bambini fra i 4 e gli 11 anni di età ed è più frequente nei maschi.

La sindrome prende il nome dal pediatra viennese Hans Asperger, che all’inizio del Novecento descrisse il comportamento di quelli che egli stesso definì “piccoli professori”, ovvero bambini dal carattere solitario, goffi nei movimenti, che stavano spesso isolati dai loro coetanei e avevano difficoltà a comunicare e a relazionarsi con gli altri, ma che, al tempo stesso, coltivavano i loro interessi (musica, scienza, letteratura, matematica, collezionismo) con una dedizione particolare, fino a diventare dei veri e propri esperti.

Chi sono i vip con la sindrome

Sono diversi i vip che soffrono della sindrome di Asperger. Vengono da mondi, epoche, interessi diversi.