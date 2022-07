Concerto Ultimo a Pescara il 7 luglio: orari, cambio nominativo e scaletta delle canzoni

Concerto Ultimo a Pescara: continua il tour negli stadi per l’artista romano che già per quasi tutte le date presenta sold out. Giovedì 7 luglio 2022 è la volta dell’Abruzzo con circa 25mila persone che attendono solo l’evento di stasera.

Concerto Ultimo a Pescara il 7 luglio: orari e cambio nominativo

Il tour “Stadi 2022” di Ultimo arriva giovedì 7 luglio allo Stadio Adriatico Giovani Cornacchia di Pescara. Il concerto inizierà alle ore 21; le aperture delle biglietteria sono previste per le ore 14 mentre i cancelli apriranno per tutti alle 16.30.

Allo stadio sono attesi circa 25mila spettatori ad ascoltare le canzoni dell’artista romano. Inoltre, per questo evento è consentito il cambio nominativo fino al giorno dell’evento SOLO online sul sito TicketOne.it e presso i Punti Vendita, non in cassa.

La scaletta delle canzoni

Ecco la scaletta delle canzoni del concerto di Pescara:

BUONGIORNO VITA DOVE IL MARE FINISCE QUEI RAGAZZI CASCARE NEI TUOI OCCHI IL BALLO DELLE INCERTEZZE POESIA SENZA VELI VIENI NEL MIO CUORE NIENTE PICCOLA STELLA IPOCONDRIA SUL FINALE + strumentale MEDLEY: NON SAPERE MAI DOVE SI VA, SUPEREROI, IL BAMBINO CHE CONTAVA LE STELLE, QUELLA CASA CHE AVEVAMO IN MENTE, L’UNICA FORZA CHE HO, STASERA, PETER PAN COLPA DELLE FAVOLE RONDINI AL GUINZAGLIO FATEME CANTÀ I TUOI PARTICOLARI PIANETI TI DEDICO IL SILENZIO LA STELLA PIÙ FRAGILE DELL’UNIVERSO GIUSY FARFALLA BIANCA QUEL FILO CHE CI UNISCE / TUTTO QUESTO SEI TU 22 SETTEMBRE SOGNI APPESI

