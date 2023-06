Colombia, incidente aereo: trovati quattro bambini sopravvissuti dopo 40 giorni

Colombia, incidente aereo di 40 giorni si è dimostrato nella tragedia un miracolo. Infatti, a distanza di tanto tempo sono stati ritrovati ancora in vita quattro bambini che secondo le ricostruzioni sono sopravvissuti nutrendosi dio ciò che offriva la natura.

Colombia, incidente aereo

Incredibile in Colombia: sono stati ritrovati ancora vivi dei bambini coinvolti nell’incidente aereo del 1 maggio. L’Aeronautica civile della Colombia segnalava che un piccolo aereo aveva denunciato difficoltà di volo, prima di far perdere le sue coordinate. Sono iniziate così subito le ricerche con il ritrovamento di tre adulti senza vita purtroppo (due piloti e una donna).

Trovati quattro bambini sopravvissuti dopo 40 giorni

“Li abbiamo trovati tutti vivi” hanno comunicato i militari al governo nazionale. I quattro fratellini, di 13, 9, 4 anni e di 11 mesi. Trasferiti nella notte in elicottero alla base militare di San José del Guaviare, dove “sono stati stabilizzati”. Le ricerche sono state guidate dal generale Pedro Sanchez che non ha mai perso le speranze: “Non stiamo cercando un ago in un pagliaio, ma una minuscola pulce in un tappeto, che si muove continuamente. Se fossero morti lo sapremmo già”, ha detto alla stampa qualche giorno prima del ritrovamento.

“Sono stati protagonisti di un esempio di sopravvivenza che rimarrà nella storia, quindi oggi quei bambini sono i figli della pace e della Colombia”, ha detto il presidente colombiano Gustavo Petro, che ha descritto il ritrovamento come “un dono alla vita”.

#GeneralGiraldo: “La unión de esfuerzos hizo posible esta alegría para Colombia” Gloria a los soldados de las @FuerzasMilCol, a las comunidades indígenas e instituciones que hicieron parte de la #OperaciónEsperanza” pic.twitter.com/LO3BPldLgD — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 10, 2023

LEGGI ANCHE: Allerta meteo gialla 10 giugno: a rischio ci sono dieci regioni. Avviso della Protezione Civile