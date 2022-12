Canavacciuolo, ecco il menù di Natale 2022 e quanto costa

Canavacciuolo, menù di Natale: ecco cosa proporrà lo chef nel suo ristorante di Villa Crespi per la festività

Natale 2022 si avvicina e gli italiani stanno già pensando ad organizzare il classico cenone natalizio. Non tutti, però, pensano di mangiare a casa, ma c’è anche chi si recherà quel giorno al ristorante. Ecco quanto costa mangiare nel ristorante di Villa Crespi dello chef Antonino Canavacciuolo.

Il menù di Natale 2022 di Canavacciuolo

Stuzzichino dello Chef

dello Chef Tartare di tonno, lime, acqua di mozzarella e cocco

Castagne, porro e baccalà

Plin alla genovese, cremoso al parmigiano, carne cruda

cremoso al parmigiano, carne cruda Triglia, cime di rapa, provola affumicata

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Panettone Cannavacciuolo,babà e code di aragosta

Quanto costa

Chi vorrà trascorrere il Natale 2022 da Canavacciuolo, ormai una vera e propria star della televisione, deve mettere in conto una spesa di 300 euro a persona, bevande escluse. È possibile prenotare il tavolo attraverso l’apposita sezione del sito web.

Dove si trova Villa Crespi

Per quanto riguarda la location del famoso Chef che lo ha portato al successo, ricordiamo che Villa Crespi si trova a Orta San Giulio, Novara, in Piemonte. Si tratta di un borgo molto suggestivo, considerato uno dei più belli del nostro Paese.

Orta San Giulio è stata insignita della bandiera arancione per la qualità turistico-ambientale e sempre in quella stessa cittadina lo chef campano, che è particolarmente legato a quel borgo di lago, ha aperto anche una gelateria per i più golosi.